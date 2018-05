Organisatoren Memorial opgelucht dat Eurostadion er niet komt: "Voor 2020 verandert er voor ons niks" LPB

15 mei 2018

16u50

Bron: Belga 0 Meer Sport Nu het Eurostadion er zo goed als zeker niet komt, kunnen de organisatoren van de Memorial Van Damme, die dit jaar op 31 augustus doorgaat, opgelucht ademhalen. "Voor 2020 verwacht ik geen veranderingen voor ons", zei oud-meetingdirecteur Wilfried Meert vandaag op een persconferentie.

"Omdat het over een paar maanden gemeenteraadsverkiezingen en volgend jaar al parlementsverkiezingen zijn, zal er voor 2020 waarschijnlijk niets veranderen in het dossier", aldus Meert, die 40 jaar lang meetingdirecteur was en nog steeds zeer betrokken blijft bij de Memorial. Ook de overname van RSC Anderlecht door Marc Coucke stemt Meert positief. "Coucke wil niet dat zijn club naar het Heizelplateau verhuist. Hij wil zijn eigen stadion en wil het in Neerpede bouwen, waar hij alle nodige gronden al bezit."

Mocht het nieuwe stadion er gekomen zijn, zou het Koning Boudewijnstadion (met zijn atletiekpiste) waarschijnlijk afgebroken zijn. Toch is Meert niet blind voor veranderingen. "Het is logisch dat het Koning Boudewijnstadion gerenoveerd moet worden, maar we moeten het niet afbreken. Het is ook niet normaal dat de stad Brussel alle kosten moet betalen. Het is een nationaal stadion, dus iedereen zou moeten bijdragen. De Belgische voetbalbond heeft nooit om de afbraak van de atletiekpiste gevraagd. De Rode Duivels spelen vier matchen per jaar in het stadion. Het zijn dus niet die paar wedstrijden die iets aan het dossier zouden moeten veranderen."

Net zoals in 2017 vormt de Memorial dit jaar de finale van de Diamond League. "De atletiekmeeting zal voor niet-Europese atleten het belangrijkste doel zijn dit jaar omdat er in 2018 geen continentale kampioenschappen voor hen zijn", aldus meetingdirecteur Cédric Van Branteghem.

Er worden acht disciplines voor de mannen (100m, 800m, 5000m, 110m horden, hoogspringen, polsstokspringen, hinkstapspringen en discuswerpen) en evenveel disciplines voor de vrouwen (200m, 400m, 1500m, 100m horden, 3000m steeple, verspringen, kogelstoten en discuswerpen) georganiseerd. Enkel de acht of twaalf beste atleten van elke discipline uit de eerste twaalf manches van de Diamond League zullen aanwezig zijn op 31 augustus. Daardoor is het nog te vroeg om aan te kondigen welke atleten naar Brussel komen.

Naast de zestien disciplines van de Diamond League voegden de organisatoren ook de 400 meter bij de mannen en het hoogspringen bij de vrouwen toe aan de meeting. Op die manier krijgt het Belgische publiek de broers Borlée en Nafissatou Thiam aan het werk te zien.

Het grote probleem van de Memorial dit jaar is dat de meeting van Zürich op 30 augustus doorgaat, een dag voordien dus. De meeting van Zürich organiseert de andere zestien finales van de Diamond League, waardoor sommige atleten zullen moeten kiezen tussen de twee meetings. "Dat is een beslissing van de IAAF. We waren tegen de beslissing, maar soms win je een strijd en soms verlies je er één", stelt Wilfried Meert.