Organisatie WK rugby schrapt twee wedstrijden vanwege dreigende tyfoon

10 oktober 2019

08u57 0 WK rugby De organisatoren van het WK rugby in Japan hebben de groepswedstrijden Italië/Nieuw-Zeeland en Engeland/Frankrijk geschrapt vanwege de naderende tyfoon Hagibis. De duels zouden zaterdag worden gespeeld in respectievelijk Toyota en Yokohama.

"Het is een complexe situatie. We monitoren het weer van kortbij en kunnen nu precies voorspellen wat de impact van tyfoon Hagibis op het WK rugby dit weekend zal zijn", verklaarde WK-directeur Alan Gilpin. "We hebben beslist de twee wedstrijden te annuleren. Het zou erg onverantwoordelijk zijn om de teams, fans, vrijwilligers en ander toernooipersoneel bloot te stellen aan de gevolgen van een heel ernstige tyfoon."

Beide wedstrijden worden beschouwd als een 0-0 gelijkspel. Daardoor krijgen de teams elk twee punten. De supporters krijgen hun ticket terugbetaald. Italië had nog een kans(je) om door te stoten naar de kwartfinales maar moest daarvoor stunten tegen de regerende wereldkampioen Nieuw-Zeeland. De All Blacks kwalificeren zich samen met Zuid-Afrika voor de laatste acht.

Engeland en Frankrijk zijn ook allebei zeker van een ticket voor de kwartfinale. De Engelsen stoten door als groepswinnaar.