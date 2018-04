Organisatie Ten Miles: "Draag petje en neem drinkbus mee" DILA

21 april 2018

15u51 0 Meer Sport Morgen lopen er naar schatting veertigduizend mensen de Ten Miles en marathon mee in Antwerpen. Tegen de avond kunnen er onweersbuien vallen, maar overdag voorspelt het KMI in Antwerpen nog maxima tot 26 graden. De organisatie van de Ten Miles vraagt daarom alle deelnemers om maatregelen te treffen, om oververhitting te voorkomen.

“Sowieso raden we alle lopers aan om een petje te dragen”, zegt Greg Broekmans van de organisatie van de Ten Miles. “Aan de infotent en achter de startlijn zullen we zonnecrème voorzien, voor lopers die dat vergeten zijn. We zorgen ook voor extra waterkranen aan de start om je eigen drinkbussen te vullen. Aan de bevoorradingsposten is de watervoorraad immers beperkt tot 2 bekers per persoon. Sproeistraten zijn geen goed idee, want die verkoeling is zeer kortstondig en als je nat bent, verbrand je huid sneller. Dus dat is geen goed idee”.