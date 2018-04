Opvallend: Duitser volgt Eddy De Smedt op als Directeur Elite Sport van BOIC SVL

23 april 2018

18u14

Bron: Belga 0 Meer Sport De Duitser Olav Spahl wordt de nieuwe Directeur Elite Sport van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Hij volgt in die functie Eddy De Smedt op, die eind dit jaar met pensioen gaat. Spahl gaat op 3 september aan de slag en zal mee "de visie en de strategie van het departement Topsport van het BOIC bepalen".

Spahl (43) is momenteel nog werkzaam bij het Duits olympisch comité, waar hij een departement van tien mensen leidt. De Duitser is er, zo meldt het BOIC maandag in een persbericht, met zijn team verantwoordelijk voor achttien "Olympic support centers", twee "Institutes for applied training and science technology" en voor de "Coaches academy". Hij was als delegatielid aanwezig op de Spelen van Londen, Sotsji, Rio en Pyeongchang en heeft ook een verleden als technisch directeur bij de Duitse zwembond. Spahl zal deze zomer met zijn partner naar België verhuizen en, zo laat het BOIC weten, "gebruik maken van deze periode om Nederlands te leren en zijn Frans bij te schaven".

Volgens Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC, waren er heel wat gegadigden om Eddy De Smedt op te volgen. "We hebben veel kandidaten gezien met een indrukwekkend cv en palmares in de sportwereld. Het was dus moeilijk een keuze te maken", zegt hij. "Olav Spahl combineert een grote ervaring in topsport, olympische beweging en management. Hij heeft een passie voor de sport en heeft al bewezen over alle kwaliteiten te beschikken om in een professionele context zijn verantwoordelijkheden met enthousiasme in te vullen." Spahl bedankt op zijn beurt het BOIC voor het vertrouwen. "Ik verheug me erop te werken voor Team Belgium", aldus de Duitser. "Onze belangrijkste prioriteit zal zijn om samen met alle betrokken partijen succesvolle strategieën te bepalen, om zo het aantal Belgische atleten in de wereldtop (top 8) op de Olympische Spelen te verhogen."

Eddy De Smedt heeft vertrouwen in zijn opvolger. "Als coach en verantwoordelijke voor olympische support centers, kent Olav de topsport vanuit verschillende invalshoeken. Bovendien heeft hij ervaring binnen meerdere olympische delegaties, zowel Zomer als Winter. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij uitstekend zal kunnen samenwerken met mijn huidige team", benadrukt De Smedt. "De enkele maanden die we samen zullen doorbrengen, moeten hem toelaten de bijzonderheden van het Belgische topsportlandschap te doorgronden en de belangrijkste topsportactoren persoonlijk te leren kennen. Team Belgium gaat voor topprestaties op het hoogste niveau, en daar zal Olav - in nauwe samenwerking met de gemeenschappen en de sportadministraties - zijn steentje toe bijdragen."

