Opschudding in petanque-land: "Veel Belgische spelers gebruiken cocaïne, ze gaan naar toilet en gooien nadien geen bal meer fout"

09 januari 2019

De Belgische petanquewereld ligt onder vuur. Twee Nederlandse kampioenen in 'jeu de boules' halen in een dubbelinterview bij VICE Sports zwaar uit naar de beoefenaars van de sport in ons land. Volgens Kees Koogje (27) en Edward Vinke (46), die ook al deelnamen aan EK's en WK's, zitten veel Belgische petanquespelers aan de cocaïne.

“Ik ken genoeg Belgische spelers die coke gebruiken”, zegt Vinke. “Die gaan dan even naar het toilet en gooien geen bal meer fout als ze terugkomen. Ze voelen zich dan echt de koning. Van mij mag er wel wat vaker op doping gecontroleerd worden. Vooral in Frankrijk en België denk ik dat er veel gebruik wordt gemaakt van verdovende middelen.”

Koogje deelt de mening van zijn kompaan. “Ik heb het wel een keer tegen me gehad, in Frankrijk tegen spelers uit Madagaskar. We stonden ver voor en speelden foutloos. Toen gingen zij even tien minuten naar de wc en kwamen ze terug met enorme ogen. Alles ging ineens goed bij die gasten. Ook het gebruik van wiet op petanquetoernooien komt voor in België en Frankrijk. Als ik in België op een grote open vlakte aan het spelen ben, ruik ik altijd dat er aardig wat gerookt wordt. Meestal zijn het dan wel de spelers die voor de lol meedoen aan zo’n toernooi, niet de topspelers.”

Van dopingcontroles blijkt er in de petanquesport nauwelijks sprake, zegt het duo. “Op normale toernooien wordt er haast nooit een dopingcontrole gehouden”, zegt Vinke. Koogje bevestigt: “En ook geen alcoholcontrole trouwens. Soms heb ik het idee dat er op toernooien te veel wordt gedronken. Dan staan er mensen gewoon helemaal lazarus op de baan. Dat is natuurlijk niet goed voor het imago van de sport.”