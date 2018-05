Oppermachtige Van Gerwen in grootse stijl naar vierde titel Premier League Darts: "Ik speelde fenomenaal" Redactie

17 mei 2018

23u47

Bron: Belga 0 Meer Sport 's Werelds nummer een Michael van Gerwen heeft in grootse stijl zijn vierde titel in de Premier League Darts veroverd. De 29-jarige Nederlander was in de O2 Arena van Londen in de finale veel te sterk voor de Engelsman Michael Smith (PDC-9): 11-4.

Eerder op de avond in de O2 Arena kreeg "Mighty Mike" van wereldkampioen Rob Cross (PDC-3), eveneens uit Engeland, in de halve finales iets meer tegenstand: 10-6. Smith plaatste zich met een 10-6-zege tegen de Schot Gary Anderson (PDC-4) voor de finale.

Voor Van Gerwen is het zijn derde titel op rij in de Premier League en de vierde in totaal. In 2013 pakte hij de titel in deze lucratieve topcompetitie voor de eerste keer.

Van Gerwen verdiende met zijn eindzege ruim 280.000 euro. Hij was eerder dit seizoen in de reguliere competitie van de Premier League ook al de beste. Die overwinning, na vijftien speelavonden, was goed voor dik 28.000 euro.

De Brabander koerste af op het verbeteren van zijn record van 123,4 punten gemiddeld. Dat lukte hem uiteindelijk niet (112,37). "Het ging wel door mijn hoofd spelen. Ik wilde de mensen hier graag nog wat speciaals bieden, misschien dat ik het toen te graag wilde", vertelde Van Gerwen, die dolgelukkig was met de titel. "Dit is na het WK de grootste prijs. Het WK wist ik niet te winnen en daarom ben ik des te blijer dat ik mijn titel in de Premier League heb verlengd. Vooral ook omdat er zoveel druk op stond. Maar ik kan zeggen dat ik fenomenaal speelde."