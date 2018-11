Oppermachtige Ronnie O’Sullivan stelt zich nieuwe uitdagingen: maximum 5 safety shots per frame en gemiddeld 10 seconden per shot



ODBS

13 november 2018

23u58

Bron: Belga 0 Meer Sport Ronnie O’Sullivan (WS 3) heeft zich probleemloos voor de tweede ronde van het Northern Ireland Open snooker geplaatst. ‘The Rocket’ potte breaks van 86, 111, 116 en 108 weg voor een 4-0 zege in amper 45 minuten. De 29-jarige Iraniër Soheil Vahedi (WS-97) mocht op de slachtbank plaatsnemen. De arme man kon over vier frames net geen 50 punten bij elkaar sprokkelen.

Voor wedstrijden tegen spelers van een veel lager niveau kan O’Sullivan zich al lang niet meer opladen en hij geeft zichzelf dan ook extra uitdagingen. “Speelplan voor vandaag: maximum vijf safety shots per frame en ik ga proberen mijn gemiddelde tijd per shot op tien seconden te houden. @Usain Bolt kijk maar uit”, tweette de 42-jarige Engelsman voor aanvang van de wedstrijd.

When you get bored of posing for photos with the trophy so you throw out a cheeky bird! 😂😂👍 #RonnieOSullivan #rocket #ChampionOfChampions @ronnieo147 pic.twitter.com/Dgzr2badkM Hawker(@ Hawker77) link

O’Sullivan was razendsnel, maar had toch nog 14.0 seconden nodig per stoot (tegen 24.9 voor Vahedi). “Ja, ik was een beetje traag, ik moet me bij de fans excuseren”, reageerde O’Sullivan. “Volgende keer zal ik beter mijn best doen. Ik denk dat tien seconden in theorie mogelijk moet zijn. Het positiespel moet dan wel ideaal zijn, zodat je niet te veel rond de tafel moet lopen. Zulke uitdagingen heb ik nodig om gemotiveerd te blijven, om het leuk te houden. Ik beschouw zo’n wedstrijden als een exhibitie, of ik dan win of verlies, maakt me niet uit.”

“Ranking kan me niet schelen”

Dit seizoen won O’Sullivan al het Shanghai Masters en het Champion of Champions, maar dat zijn geen rankingtoernooien en dus moet O’Sullivan in Belfast nog hoge ogen gooien om zijn positie op de Order of Merit te handhaven. “Neen, ik moet helemaal niets”, zegt de vijfvoudige wereldkampioen daarover. “Ik ga echt niet meer toernooien spelen voor die rankingpunten. Tenzij ze een eerlijk systeem op poten zetten, kan die ranking me niet schelen. Als dat dan betekent dat ik een paar mooie toernooien niet kan spelen, is dat maar zo. Ik denk dat mijn fans me liever zes of zeven toernooien per jaar zien spelen, dan helemaal geen. Ik kan ook nog altijd exhibitiewedstrijden in snookerclubs gaan spelen, zolang ik maar kan entertainen.”

De wedstrijd tegen Vahedi was na 44 minuten en 57 seconden afgelopen. “Een record is dat niet, want ik won eens in 43 minuten en dat was een best of nine, vijf frames dus. Wat het record is voor een best of seven, weet ik niet. Weet het me te vertellen en ik probeer het te breken.” De Chinees Mei Xiwen (WS-85), de volgende tegenstander van O’Sullivan, is gewaarschuwd.

Verrassingen

In tegenstelling tot O’Sullivan lieten een pak toppers zich verrassen in de eerste ronde. Marco Fu (WS-16) verloor met 4-2 van Chen Feilong (WS-126), John Higgins (WS-4) met 4-2 van Rory McLeod (WS-61), Shaun Murphy (WS-10) met 4-2 van Sam Baird (WS-110), Mark Allen (WS-7) met 4-1 van Niu Zhuang (WS-90), Stephen Maguire (WS-15) met 4-2 van Michael Holt (WS-45), Stuart Bingham (WS-12) met 4-2 van Peter Lines (WS-73), Barry Hawkins (WS-6) met 4-3 van Chen Zifan (WS-89), Anthony McGill (WS-20) met 4-0 van Alexander Ursenbacher (WS-70) en Kyren Wilson (WS-9), zondag nog finalist in het Champion of Champions, moest met 4-3 het onderspit delven voor Lee Walker (WS-95). Titelverdediger Mark Williams (WS-2) is er wel nog bij. De wereldkampioen versloeg Alfie Burden (WS-88) met 4-2 en treft in de 1/32 finales Ali Carter (WS-18).