Opnieuw vreemd voorval in dartsmatch Van den Bergh: opponent verlaat podium tijdens wedstrijd XC

27 maart 2019

21u34 3

Dimitri Van den Bergh maakte vandaag zijn debuut in de Premier League Darts. ‘The Dreammaker’ gaf in de Rotterdam Ahoy James Wade partij. En de Engelsman keek al snel tegen een 2-0-achterstand aan, waarna hij prompt van het podium stapte. Wade zou gehinderd worden door een windvlaag door de Rotterdamse sporttempel. Van den Bergh volgde zijn opponent, waarna beide heren na enkele minuten pauze hun wedstrijd vervolgden.

Onze landgenoot werd zo uit zijn ritme gehaald. Een bewuste en smerige actie van de Engelsman, viel op Twitter te lezen. Hoe dan ook: nadien knokte Wade zich terug in de wedstrijd. Uiteindelijk moest Van den Bergh vrede nemen met een 6-6-eindstand. Allebei een punt. Maar wat als Wade (toen ‘Dancing Dimi’ met 2-0 leidde) niet voor een korte break zorgde? We zullen ‘t nooit weten.

“Jammer dat ik niet gewonnen heb, want ik stond goed te gooien, mede dankzij het publiek”, klonk het in een eerste reactie bij Van den Bergh. Ook kwam hij even terug op het voorval met Wade. “Ik snapte James wel. Ik voelde de wind ook. Toen besloten we er even af te gaan, in de hoop dat het beter zou worden en ze er wat aan konden doen.”

Enkele dagen terug was Van den Bergh ook al betrokken bij een vreemd incident. De Antwerpenaar kreeg het even aan de stok met Adrian Lewis. Na afloop werd het conflict uitgepraat.

Wedstrijd van vandaag in enkele beelden:

ON FIRE | Een aantal van de beste worpen van het debuut van Dimitri Van den Bergh in de Premier League! 🎯🔥



Proficiat Dimi! 🇧🇪🙌 pic.twitter.com/WYoqmbxJ9l Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | Van den Bergh komt meteen 1-0 voor!



0️⃣-1️⃣ 🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/PPFO8KPDMJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | Van den Bergh verdubbelt de voorsprong! 😍



0️⃣-2️⃣ 🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/hkm8QWSaeu Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | Wade met zijn eerste punt van de avond!



1️⃣-2️⃣ 🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/TsJ1hUVNkq Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | 2️⃣-2️⃣ 🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/I261ZM4j4Y Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | Van den Bergh wint spelletjes 5 en 6!



2️⃣-4️⃣ 🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/vqut769Qa5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | Wade komt terug tot 4-4.



4️⃣-4️⃣ 🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/bIWp4r27L5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | 5️⃣-5️⃣🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/xDAVLyVYbo Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

CHECKOUT | Een gelijkspel tussen beide spelers. Goed gedaan, Dimitri!



6️⃣-6️⃣ 🎯 #PremierLeagueDarts 🇧🇪 pic.twitter.com/PegRDaADEg Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link