Opnieuw vijf Afrikaanse atleten die de benen nemen op de Commonwealth Games DMM

12 april 2018

11u49

Bron: Belga 0 Meer Sport Opnieuw heeft een aantal atleten de benen genomen op de Commonwealth Games in het Australische Gold Coast. Nadat woensdag al acht Kameroense sporters vermist raakten, moest de organisatie donderdag de verdwijning van vijf andere atleten melden.

Het gaat om een squashduo uit Sierra Leone, een Rwandese atleet en twee Oegandese atleten. Allemaal verlieten ze het olympisch dorp zonder hun delegatie te verwittigen en is het voorlopig gissen waar ze uithangen. "We zijn op zoek naar de atleten. Zolang hun visum geldig is, zijn ze vrij om te reizen", vertelde topman David Grevemberg namens de organisatie van de Spelen.

Dat atleten (en officials) in het kader van een sportevenement onderduiken en daarna eventueel asiel aanvragen, is niet nieuw. Tijdens de Commonwealth Games van 2006 in Melbourne kreeg de Australische overheid 26 aanvragen. Veertien onder hen kwamen uit Sierra Leone, de anderen uit Kameroen, Ghana, Nigeria en Bangladesh.