Opnieuw profcontract voor Eline Berings en Bashir Abdi LPB

23 oktober 2018

19u42

Eline Berings en Bashir Abdi krijgen opnieuw een profcontract bij Sport Vlaanderen. Dat bevestigt Sofie Debaere van de Afdeling Topsport bij Sport Vlaanderen. Berings en Abdi leefden beiden meerdere jaren van een werkloosheidsuitkering in combinatie met wat sponsoring.

Op het EK atletiek in Berlijn in augustus finishte Bashir Abdi als tweede op de 10.000 meter. Eline Berings werd negende op de 100 meter horden. Ze voldeed daarmee niet helemaal aan de doelstellingen voor een profcontract, maar haar constante prestaties doorheen het seizoen overtuigden Sport Vlaanderen. De twee Gentenaars kregen een voltijds profcontract dat loopt van 1 oktober 2018 tot 31 december 2019.

Sport Vlaanderen verlengde ook de deeltijdse studentencontracten van discuswerper Philip Milanov, polsstokspringer Ben Broeders en halvefondloopster Renée Eykens. "Er zijn nog gesprekken die lopen. Die lijst van vijf profatleten is nog niet definitief", benadrukt Debaere. Zo zijn er nog geen knopen doorgehakt over het verlengen van het contract van tienkamper Thomas Van der Plaetsen, van wie het huidige contract nog loopt tot 31 december. Van der Plaetsen was afgelopen seizoen de enige voltijdse profatleet in Vlaanderen, maar moest op het EK in Berlijn geblesseerd opgeven.