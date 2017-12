Opnieuw Belgisch record voor Mathias Vosté op 500 meter in Salt Lake City Redactie

23u38

Voor de derde keer dit seizoen heeft Mathias Vosté het Belgisch record op de 500 meter verbeterd. Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City legde Vosté de kortste afstand voor de langebaanschaatsers af in 35.37.

Dat is zes honderdsten sneller dan vorige week in Calgary. Vosté eindigde vrijdag in de B-groep als twintigste (van 35). Maar liefst veertien schaatsers doken onder de grens van 35 seconden. De overwinning ging naar de Rus Alexey Yesin in 34.52. De tweede en derde plaats waren voor de Japanner Joji Kato en de Zuid-Koreaan Kim Tae-Yun Kim, in 34.55 en 34.66.

Met 10.03 op de eerste honderd meter is de opening van de 23-jarige Vosté voor een sprinter aan de zwakke kant. In zijn rit versloeg hij de Oostenrijker Christian Oberbichler (35.81). Vosté ging het olympisch seizoen in met een nationaal record van 36.33. Eerst verbeterde hij zich tot 35.46 en daarna scherpte hij zijn toptijd aan tot 35.43.

Later op de dag komt Bart Swings in actie op de massastart. Jelena Peeters is de derde schaatser uit België die dit weekeinde in de Amerikaanse staat Utah op het snelle ijs zal verschijnen.