Opmerkelijk: Red Dragons kregen punt cadeau na telfout refs, Oostenrijk vangt bot bij protest



Bart Fieremans

14 september 2019

15u44 1 EK volley De simpele 3-0-zege van de Red Dragons vrijdag tegen Oostenrijk bij de EK-aftrap had nog een staartje kunnen krijgen. In de tweede set, die België nipt met 25-23 won, maakten de refs een telfout waardoor de Red Dragons een punt cadeau kregen. Oostenrijk ving bot bij zijn protest na de match.

Het voorval in de tweede set ontsnapte in eerste instantie aan het oog van de scheidsrechters, coaches en spelers. Bij een 9-8-voorsprong maakte België het punt, maar sprong de stand op het scorebord meteen naar 11-8. Een puntje cadeau dus, ook al maakte de Oostenrijkse bank wat misbaar, bleef de score ongewijzigd. Na de match kwam bij een controle uit dat er wel degelijk een telfout had plaatsgevonden. Gezien het spannende wedstrijdslot in de tweede set met nog een gelijke stand bij 22-22 mag Oostenrijk zich terecht oneerlijk behandeld voelen.

“Zo een punt missen is natuurlijk beslissend”, zei hoofdcoach Michael Warm. “We hebben meteen na de wedstrijd protest ingediend, al zal ons dat misschien niet veel helpen.” Ook Gottfried Rath, sportdirecteur van de Oostenrijkse volleyfederatie, reageerde verbolgen. “Er is ons een punt gestolen.” Het officiële protest van Oostenrijk haalde niets uit: de uitslag van België - Oostenrijk is geofficialiseerd. Als de kapiteins het wedstrijdblad aftekenen, is de kans verkeken om een eindscore te herroepen.

Geert De Dobbeleer, directeur van Volley Vlaanderen, begrijpt de mistevredenheid van Oostenrijk. “Het is ergens logisch dat ze protest indienen. Er is inderdaad een fout gebeurd, maar meestal merken ze zoiets direct tijdens de set op en moet je het meteen laten corrigeren. Er is constant communicatie tussen coaches, assistenten en scouts. Het moet zijn dat de Oostenrijkse bank tijdens de set zelf twijfelde of er al dan niet een fout was. En zeggen dat Oostenrijk de set zou gewonnen hebben als ze dat punt kregen, is ook niet waar. Het incident is na de wedstrijd besproken tussen de wedstrijdjury en Oostenrijk, maar uiteindelijk hebben ze het er zo bij gelaten. Oostenrijk zal wel beseffen dat dat ene punt niet het verschil maakt over de hele match.”

