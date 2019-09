Opluchting voor Vital Heynen: Poolse premier leent vliegtuig uit aan gestrande volleyballers ODBS

24 september 2019

18u23 0 Volleybal Vital Heynen, bondscoach van Polen, haalt opgelucht adem. Het Poolse volleybalteam kan dan toch een vervolg breien aan het EK. De favoriet op de eindwinst kon plotseling niet meer naar Ljubljana vliegen, maar de president schiet nu te hulp.

Door geldproblemen bij Adria Airways worden voorlopig alle vluchten geschrapt, waaronder die van de Poolse ploeg van Amsterdam naar de Sloveense hoofdstad. Daar wacht donderdag het gastland in de halve finales van het EK.

Gelukkig zag premier Mateusz Morawiecki de ernst van de situatie in en ondernam hij meteen actie. Hij stelt het regeringstoestel beschikbaar om de mannen zo snel mogelijk veilig naar Ljubljana te brengen, zodat de voorbereiding op het duel verder niet wordt verstoord.

Wereldkampioen Polen wist dit EK al zijn zes wedstrijden overtuigend te winnen, waaronder in een bomvol Ahoy van Nederland. Het Poolse elftal kon toen rekenen op een 6.000-tal fans, of hoe het volleybal in Polen leeft. Vital Heynen bedankte de president op Twitter namens de ploeg. “Wat een geweldig gevoel geeft het als we echt van iedereen in Polen steun krijgen. Bedankt aan alle fans. Bedankt, premier. Ik hoop dat ik je over een paar dagen mijn medaille kan geven”, tweette Heynen.

Co za wspaniałe uczucie, kiedy uzyskujemy wsparcie od naprawdę wszystkich w Polsce. Dziękuje wszystkim kibicom. Dziękuje Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Mam nadzieję, że będę mógł Panu podarować mój medal za kilka dni... pic.twitter.com/4oNJj0Y5R7 Vital Heynen(@ vitalheynen) link