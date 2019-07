Opluchting voor Belgian Cats: nu wel winst na nieuwe thriller en naar kwartfinale op EK ODBS

02 juli 2019

19u49 24 Basketbal De Belgian Cats leven nog op het EK. Een nieuwe thriller werd nu wél winnend, zij het bijzonder moeizaam, afgesloten: 72-67 in de barragematch tegen Slovenië. Met dank aan uitblinkster Julie Allemand. Onze Belgische basketbalvrouwen mogen zich opmaken voor een kwartfinale tegen Frankrijk. En mogen ook dromen van plaatsing voor de Olympische Spelen.

Oef. De Cats moeten niet met het schaamrood op de wangen naar huis. Nochtans had dat zomaar gekund. België speelde een draak van een eerste kwart. Het nipte verlies na de clash van zondag met Servië had zowel mentaal als fysiek zware sporen nagelaten. De pijnlijke balverliezen en misverstanden stapelden elkaar op, laat staan dat er vlot gescoord werd. Het zelfvertrouwen diep in het rood. Uitgebluste katjes, leken het wel. 12-27 wees het scorebord op een gegeven moment aan. Alleen Julie Allemand leek er nog zin in te hebben, zij zorgde zelfs lang voor alle Belgische punten. Gelukkig schoot België In het tweede kwart, nog altijd onder impuls van Allemand, wakker. En bij de rust waren de rollen al omgedraaid en stond het 34-32. Het zei veel over het weinig hoge niveau dat een ook vermoeid Slovenië haalde.

Just get open, @JulieAllemand will find you 💯.@thebelgiancats 🇧🇪 with an 18-3 run to wrap the 1st half 🏀! #EuroBasketWomen



📺 https://t.co/3pwcEnO2eE@ASVEL_Feminin pic.twitter.com/h8hkByqBpV #EuroBasketWomen(@ EuroBasketWomen) link

In het derde kwart konden de Cats hun tussenspurt echter niet doortrekken en met 53-51 gingen we de laatste tien minuten in. Het slotkwart werd een ware thriller, Servië ‘revisited’. Met nog één minuut op het bord leidden de Slovenen met 63-65, maar uiteindelijk konden de Cats toch lachen. Vooral dankzij, opnieuw, Allemand. Op een cruciaal moment pakte zij uit met een bom vanop de driepuntlijn (zie video hieronder) waarvan Sloveniê niet meer herstelde. In totaal was Allemand goed voor 25 punten, 4 rebounds en 3 assists. Kim Mestdagh realiseerde een ‘double’ met 13 punten en 11 rebounds.

Big Time Bucket from a Big Time Player 🔥 #EuroBasketWomen@JulieAllemand @thebelgiancats 🇧🇪



📺 https://t.co/3pwcEnO2eE pic.twitter.com/HIbxOAdyDF #EuroBasketWomen(@ EuroBasketWomen) link

In de kwartfinales wacht donderdag om 18 uur Frankrijk, een van de topfavorieten. De topzes van het EK mag naar het olympisch kwalificatietoernooi. Bij winst in de kwartfinale horen de Cats daar sowieso bij, bij verlies volgt een plaatsingsduel. Spanning dus nog wel even verzekerd daar in Belgrado.

Playbook Pick and Roll execution by Friskovec and @Evalisec 😍 . #EuroBasketWomen@kzs_si 🇸🇮



📺 https://t.co/3pwcEnO2eE pic.twitter.com/H20WMKHKvW #EuroBasketWomen(@ EuroBasketWomen) link