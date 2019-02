Ophef rond steenrijke topgolfer die hulpje op “onacceptabele” wijze vergoedde: “Je had zijn leven kunnen veranderen” YP

14 februari 2019

06u28

Bron: golf.com, ESPN, Daily Mail 0 Meer Sport Ophef in het golfwereldje. Matt Kuchar, een 40-jarige Amerikaan die in zijn carrière al zowat 46 miljoen dollar aan prijzengeld bijeen heeft geslagen, zou zijn gelegenheidscaddie veel te weinig hebben vergoed nadat hij een toernooi in Mexico (en 1,3 miljoen dollar) had gewonnen. En dat zorgt voor onvrede. Niet alleen bij de caddie, maar ook bij enkele van zijn (ex-)collega’s. “Je had die man zijn leven kunnen veranderen", klinkt het onder meer.

Het begon nochtans allemaal als een soort van feel good verhaal. Matt Kuchar was eigenlijk niet van plan om deel te nemen aan de Mayakoba Golf Classic, in november vorig jaar in Mexico. Daardoor had John Wood, zijn vaste caddie, andere plannen gemaakt, waardoor Kuchar op zoek moest naar een stand-in. Enter David Giral Ortiz, een ‘local’ aan het luxueuse Mayakoba Resort nabij Cancun. Hij stond Kuchar een hele week bij als caddie en wat bleek: de Amerikaan zou er voor het eerst in vier jaar nog eens een toernooi op zijn naam schrijven en er een vette cheque van 1,3 miljoen dollar aan overhouden. “Ortiz was mijn talisman”, zei Kuchar na zijn triomf. “Hij bracht me geluk en zorgde er ook voor dat ik meer steun kreeg van de plaatselijke fans. Hij deed zijn werk uitstekend, hij was de juiste man op de juiste plaats.”

Ortiz was mijn talisman. Hij bracht me geluk en zorgde er ook voor dat ik meer steun kreeg van de plaatselijke fans. Hij deed zijn werk uitstekend, hij was de juiste man op de juiste plaats Matt Kuchar na zijn zege in Mexico

Maar de financiële afhandeling van de kwestie verliep stroef. Heel stroef, zelfs. In de PGA Tour is het de gewoonte dat de vaste caddie vijf procent krijgt van wat de golfer tijdens het toernooi verdient en dat percentage gaat nog de hoogte in als de speler in kwestie het goed doet. Zo vangt een vaste caddie bij een eindzege normaliter tot tien procent van de winstbonus, wat zou betekend hebben dat Ortiz zich mocht verheugen op een bonus van 130.000 pond. Maar Ortiz was niet de vaste caddie van Kuchar en dus bleek dat hier niet helemaal het geval: Kuchar zou Ortiz vooraf 3.000 dollar beloofd hebben, plus een niet nader genoemde bonus, afhankelijk van het resultaat.

“Onacceptabel”

Ortiz stelt dat hij na de overwinning een enveloppe kreeg overhandigd van Kuchar met daarin briefjes van 100, 50, 10 en 5 dollar, samen goed voor een totaal van 5.000 dollar. De Mexicaan gaf recent ook wel aan dat er later nog een extra betaling van 15.000 dollar volgde, maar dat hij die extra premie niet wilde aanvaarden wegens ontoereikend. “Onacceptabel”, zei hij. “Matt is een goed iemand en een groot golfspeler. Hij heeft me goed behandeld, maar ik ben teleurgesteld in hoe het allemaal is afgelopen. Die extra premie? Nee bedankt. Ze mogen hun geld houden.”

Has the caddie claimed he was screwed over? I missed David Giral Ortiz's official statement on the matter. He would know right? I mean he was on the bag that won that day ... again, when @tcgillis has a winning caddy, he can come forward with his own story of how generous he was pic.twitter.com/Fw1LwlsDOy HungrySolo(@ JASolomonson) link

Ortiz (40) leeft in een klein huisje nabij het Mayakoba resort en zou het prijzengeld gebruiken om samen met zijn vrouw een wasserette te openen. Hij zou het ook gebruiken om zijn woonst op te knappen en om zijn dochter naar huis te laten vliegen om er Kerstmis te vieren. En ook al zei hij dat hij de extra 15.000 dollar niet nodig had, toch schreef hij in januari nog een e-mail naar Mark Steinberg, de zaakwaarnemer van Kuchar. Hij claimt dat hij dat deed met behulp van Google Translate. “Ik ben een nederig man die zorg wil dragen voor zijn familie en daar hard voor werkt. Ik schrijf deze e-mail om te vragen of jij me kan helpen om een eerlijke vergoeding te krijgen nadat ik Matt hielp om bijna 1,3 miljoen dollar te winnen. Ik wil Matt niet in diskrediet brengen of hem met een slechte naam opzadelen, maar fair is fair. Ik voel dat er misbruik van mij is gemaakt.” Een antwoord kreeg Ortiz niet, maar Steinberg reageerde later wel bij golf.com: “Wat er geschreven wordt over de verdienste van Matts caddie, is verre van accuraat. Het is niet gepast om het in het openbaar over zulke bedragen te hebben”, aldus Steinberg.

Wind van voren

Ortiz kreeg inmiddels wel steun van onder meer Tom Gillis, een voormalige golfer op de PGA Tour. “Als Kuchar dit weekend het toernooi nu wint, laat ons dan hopen dat hij zijn caddie meer betaalt dan de vorige keer. 45 miljoen verdiend in zijn hele carrière. Je had de man zijn leven kunnen veranderen”, schreef hij op Twitter toen Kuchar in januari zijn volgende toernooi aan het afwerken was.

Matt Kuchar's sub caddie criticizes stingy payment after win https://t.co/v63ucKYDHH pic.twitter.com/XlZXNogExb New York Post(@ nypost) link