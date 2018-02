Ophef rond finales Beker van België volleybal: "We zijn spelletjes van bond beu" Redactie

18 februari 2018

09u50

Bron: Belga 1 Meer Sport Daags voor de finales in de Beker van België volleybal in het Antwerpse Sportpaleis hebben topclubs Maaseik en Roeselare hun onvrede over de Belgische volleybalbond geventileerd. "We zijn de spelletjes van de bond meer dan beu", zo meldden ze gisteren in een gemeenschappelijk persbericht.

"Wat een hoogdag voor beide clubs zou moeten worden, heeft ondertussen een bittere nasmaak gekregen", zo klinkt het. "Net als de voorbije jaren worden beide deelnemende ploegen aan de bekerfinale als geldkoe door Topvolley Belgium gebruikt om kaarten te verkopen aan een veel te hoge prijs. Alle overleg omtrent de organisatie wordt beschouwd als inmenging."



"Nu blijkt dat enkele dagen voor de bekerfinale het overleg met de Liga, de woordvoerder van de professionele clubs, wordt opgeblazen door de Belgische volleybalbond, die vanuit een ivoren toren en zonder kennis van zaken de touwtjes in handen wil houden."

Drie eisen

Maaseik en Roeselare formuleren drie eisen "om het voortbestaan en een verdere ontwikkeling van het professionele volleybal in België veilig te stellen". Deze moeten onmiddellijk ingewilligd worden "zonder verder gepalaver". Ten eerste eisen ze dat de organisatie van de Liga A aan de Volley Liga wordt toevertrouwd, zonder inmenging van de bond. Ten tweede willen ze geen bekerfinale meer spelen "waarbij er maar 1.500 euro prijzengeld wordt voorzien per finalist op meer dan 300.000 euro inkomsten". En ten derde eisen de topclubs via de Volley Liga inspraak en compensatie voor de clubs die spelers vrijgeven voor de nationale ploeg.



"Het vertrouwen van beide clubs in de bondsinstanties en zijn leiders is na de laatste ontwikkelingen volledig weg. Wij maken ons grote zorgen", zo besluiten Maaseik en Roeselare. Vandaag nemen Roeselare en Maaseik het om 14u op tegen elkaar in de bekerfinale bij de mannen, een heruitgave van de eindstrijd van vorig jaar. De affiche bij de vrouwen is Asterix Avo Beveren-Oudegem. Die wedstrijd gaat om 18u van start.

