Ophef in Frankrijk nadat ex- kunstschaatsster seksueel misbruik in schaatssport onthult: “Het was een nachtmerrie” Frank Renout

05 februari 2020

21u34

Bron: AD.nl 0 Meer sport De Franse autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar seksueel misbruik in de schaatssport. Aanleiding is een boek van kunstschaatsster Sarah Abitbol. Zij zegt begin jaren 90 als 15-jarige te zijn misbruikt en verkracht door haar toenmalige trainer. De man heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd en spreekt van een “ongepaste en intieme relatie”.

De zaak zorgt voor enorme ophef in Frankrijk. Tegen sportkrant L’Équipe zeiden verschillende andere schaatsers óók slachtoffer te zijn geweest van misbruik. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 70, 80 en 90. Justitie wil dat nu onderzoeken. “We kijken naar de aantijgingen in het boek, maar willen ook weten of er anderen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt”, aldus het parket in een verklaring.

Sarah Abitbol, tienvoudig Frans kampioen kunstschaatsen, richt zich in haar boek direct tot haar vermeende agressor, trainer Gilles Beyer. “Twee jaar lang zei je vaak tegen mijn moeder: ik neem Sarah vanavond wel mee voor de training. En dan verkrachtte je me in de parking, in de kleedkamers of in een hoekje op de ijsbaan.”

Ook ging ze in 1990 met hem op trainingskamp. Ze was toen 15 jaar oud. “Hij kwam ’s nachts naar me toe met een zaklamp en maakte me dan wakker. Het was een nachtmerrie”, aldus Abitbol. Ze gebruikt in het boek letters als afkortingen om zijn seksuele activiteiten te omschrijven. “Hoe kon ik dat aan mijn ouders vertellen? Het was zó verschrikkelijk, zó walgelijk.”

De Franse regering heeft inmiddels het ontslag geëist van de voorzitter van de schaatsbond, Didier Gailhaguet. “Hij kan niet weglopen voor zijn morele en persoonlijke verantwoordelijkheid”, aldus Roxana Maracineanu, de minister van sport.

Gailhaguet leidt sinds eind jaren 90 vrijwel onafgebroken de nationale schaatsbond FFSG. Hij was altijd een goede bekende van de verdachte trainer Gilles Beyer. Tijdens een persconferentie zei Gailhaguet pas vorige week voor het eerst te hebben gehoord over de aantijgingen van Sarah Abitbol. “De federatie heeft hier dertig jaar lang niets van geweten. Ik heb me natuurlijk afgevraagd of ik fouten heb gemaakt. Maar nee, ik heb geen fouten gemaakt. Ik ben niet perfect maar wel eerlijk.”

Schaatsende kinderen

Toch bleef Beyer gewoon actief als schaatscoach, ook bínnen de bond. Sarah Abitbol kwam hem in de vroege jaren 2000 nog eens tegen. “Ik zag hem staan met allemaal schaatsende kinderen om hem heen. Ik had het gevoel dat ik moest overgeven.’’ Daarna besloot ze het misbruik voor het eerst op te biechten.

Zo’n twintig jaar geleden werd er al eens een onderzoek gedaan naar Beyer. Daarna moest hij zijn functies binnen de schaatsbond opgeven, vanwege ongewenst gedrag met minderjarigen. In 2011 leidde Beyer nota bene nog het jeugdteam dat naar Zuid-Korea reisde voor het jongeren-WK.

Gailhaguet greep niet in. Critici zeggen dat de bondsvoorzitter Beyer de hand boven het hoofd hield en mogelijk zelfs wist van het misbruik. Gailhaguet weerspreekt dat: “Op het ministerie zijn fouten gemaakt. Ik heb Gilles Beyer nooit beschermd.”

In een open brief zeggen 54 Franse topsporters nu de omerta over seksueel misbruik te willen doorbreken. “We voelen ons medeverantwoordelijk omdat we allemaal wel eens iets hebben gehoord, iets hebben vermoed. Maar hoe moet je reageren op geruchten of intuïtie? Als je praat, zet je je eigen toekomst op het spel”, schrijven de sporters, onder wie tienvoudig wereldkampioen judo Teddy Riner en tweevoudig Europees kampioen kunstschaatsen Nathalie Péchalat. “We willen niet langer zwijgen. We moeten collectief opstaan en de stilte doorbreken.”