Op medaillekoers: Emma Plasschaert schuift op naar vierde plek op WK zeilen Redactie

07 augustus 2018

23u46

Bron: Belga 0 Meer Sport Emma Plasschaert is na de vijfde dag op het WK zeilen in het Deense Aarhus opgeschoven naar de vierde plaats in de Laser Radial-klasse. Plasschaert stond voor aanvang van de dag vijfde.

Plasschaert werd, na het dagje rust van gisteren, elfde in de zevende regatta van de dag. De 25-jarige West-Vlaamse moet met 36 punten voorlopig enkel de Deense Anne-Marie Rindom (25 ptn) en de Amerikaanse Paige Railey (26 ptn) voorlaten. De Canadese Sarah Douglas telt als derde, net als Plasschaert, 36 punten. Maité Carlier zakte verder weg in de tussenstand. Ze werd 56ste in de zevende regatta, een score die ze zag wegvallen, en zakt van 46 naar 51, met 146 punten.

In de Laser-klasse kende William Van Laer een sterke dag. Hij schoof na de twee af te leggen regatta's (18de en 24ste) op naar plek 28. Willam de Smet (46ste+50ste) zakte naar de 44ste plek.

Ticket voor Olympische Spelen

In de 49er-klasse kwamen Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers niet in actie. Ze blijven 54ste. In de Nacra 17-categorie werden vier regatta's afgewerkt. Beide Belgische duo's (Isaura Maenhaut-Morgan Wirtz en Jan Heuninck-Anouk Geurts) zakten een plek, naar de respectievelijk 47ste en 64ste plaats.

Het WK is voor de zeilers een eerste kans om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio te bemachtigen. Veertig procent van de plaatsen voor de Spelen in 2020 worden in Aarhus aan de deelnemende landen toegewezen.