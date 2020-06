Op bezoek bij Luca Brecel na zijn toernooiwinst in Engeland: “Ik heb de voorbije twee jaar harder gewerkt dan ooit” DMM/PDD

12 juni 2020

19u45 10 Snooker Luca Brecel (25) is weer thuis na zijn winst in de Championship League snooker in Milton Keynes. Onze landgenoot keerde vannacht nog terug. “Ik had zoveel adrenaline dat ik niet kon slapen. Ik ben deze nacht zelf naar huis gereden.”



De overwinning smaakt zoet, weet Luca Brecel. Onze landgenoot won het eerste snookertoernooi in het post-coronatijdperk. Brecel haalde het in de Championship League van de wereldtop. Zo won hij met 3-0 van Stuart Bingham, eerder dit jaar nog de winnaar van de Masters. Voor Brecel was het zijn tweede toernooiwinst op het allerhoogste niveau. “Het is een geweldig gevoel. Ik heb heel lang getraind om dit nog eens mee te mogen maken.”

“Dat ik Bingham klop, dat wil zeggen dat ik goeie dingen aan het doen ben. Er zijn drie maanden geweest zonder enige vorm van wedstrijd te spelen om dan meteen het eerste toernooi te winnen, dat geeft heel veel vertrouwen. De eerste twee maanden heb ik volledig niets gedaan op snookergebied. Ik heb wel veel gelopen en geprobeerd om bezig te blijven.”

Trillen als een zot

Met zijn overwinning komt Brecel weer bovendrijven na een iets luwere periode. “Ik ben al heel lang goed bezig en ik had het gevoel dat het er een beetje zat aan te komen, maar dat is geen garantie natuurlijk. Ik heb de laatste twee jaar harder gewerkt dan ooit ervoor. Ik snap dat de verwachtingen hoog zijn geweest, maar veel mensen kunnen moeilijk inschatten hoe zwaar deze sport is, mentaal en technisch.”

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat het mentale aspect mijn sterkste punt is geweest. Het klinisch zijn was vroeger minder, maar nu heb ik het gevoel dat ik daar fel in verbeterd ben. Mijn focus is ook beter. Dat is iets waar je voor kiest: elke bal evenveel intensiteit geven. Vroeger had ik misschien net iets te veel interesses buiten het snooker, nu steek ik meer tijd in beter worden op en naast de tafel.”

“Ben andere persoon dan vroeger”

Met de hoge druk die bij zijn sport komt kijken, heeft Brecel naar eigen zeggen altijd goed omgekunnen. “Ik heb mezelf in dat opzicht altijd hoog ingeschat. In het laatste frame was ik aan het trillen ‘gelijk ne’ zot en toch kon ik het afmaken. Als je dat niet hebt, dan kun je het niet maken op dit niveau. Mijn entourage is daar heel belangrijk in. Ik haal veel motivatie uit mijn omgeving”, vertelt Brecel naast zijn vrienden met hondje Flokkie op de schoot.

Brecel schoot op zijn 17de als een komeet naar het snookerfirmanent. Onze landgenoot werd wijd en zijd aankondigd als een wereldtopper in wording. “Hoe ik daarmee omging? Je probeert je best te doen en je probeert die verwachtingen in te lossen. Als dat niet lukt krijg je extra commentaar, dat heb je zelf niet in de hand.”

“Ik heb zelf nooit gezegd dat ik zo goed zou worden als Ronnie O’Sullivan. Mensen moeten maar zelf kiezen hoe goed ze me vinden. Ik kan nu beter met alles omgaan en trek me nog weinig van de commentaren aan. Ik ben een andere persoon dan toen. Nu focus ik me op het positieve.”

