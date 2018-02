Oostenrijkse snowboarder breekt halswervel Redactie

15 februari 2018

21u01

Bron: nu.nl 0

Markus Schairer heeft vandaag bij een ongeluk tijdens de snowboardcross een halswervel gebroken. De Oostenrijker is naar een ziekenhuis nabij Pyeongchang gebracht, waar hij gezien de omstandigheden in orde is.

De 30-jarige Schairer kwam in de kwartfinale verkeerd terecht na een hoge sprong. De wereldkampioen van 2009 bleef op de piste liggen en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd geconstateerd dat zijn vijfde halswervel gebroken is.

Het Oostenrijks olympisch comité liet in een verklaring weten dat er geen neurologische problemen zijn en dat de toestand van Schairer in orde is. Zodra hij daartoe in staat is, wordt Schairer naar Oostenrijk vervoerd, waar hij verder zal worden behandeld.

Het ongeluk gebeurde op de voorlaatste schans. Schairer stond op dat moment op de vierde plaats.