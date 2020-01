Oostenrijkers zien prestaties Marchant als kaakslag voor eigen skiërs: “Een laaglander die onze mannen klopt, is de hoogste straf” Bart Fieremans

13u17 6 Meer Sport Armand Marchant heeft zich met zijn vijfde plek in een WB slalom in Zagreb naam gemaakt in de skiwereld. Meer zelfs: in Oostenrijk zien ze het als een vernedering dat hun skiërs minder presteerden dan een Belg uit een plat land, zo kopte de Kronen Zeitung: “Hoogste straf in Zagreb: een laaglander liet onze slalommannen achter zich.”

Het resultaat op de wereldbeker slalom in Zagreb vorige zondag was een kaakslag voor Oostenrijk als skinatie. Want geen enkele Oostenrijker was in de toptien gefinisht, en dat was sinds november 2017 niet meer gebeurd. En nog erger: dat ene Armand Marchant – in Oostenrijk fronsten ze de wenkbrauwen: wie is Marchant? – met de snelste tijd in de tweede run naar de vijfde plek in het eindresultaat skiede voelde aan als een extra vernedering. Want Marchant komt als Belg uit een niet-traditioneel skiland.

“Een man uit een land zonder bergen liet de Oostenrijkers in de tweede manche ver achter zich”, schrijft de Oostenrijkse Kronen Zeitung. En de krant gaf tussen haakjes duiding dat de hoogste berg in België 694 meter bedraagt. “Een jonge laaglander liet er de sterren uit de Alpenregio echt oud uitzien.” De Oostenrijkse topskiërs moesten wat met schaamrood toegeven dat Marchant geen belletje deed rinkelen: “Die kende ik niet”, zei Manuel Feller.

Een jonge man uit een plat land liet de sterren uit de Alpenregio echt oud uitzien Kronen Zeitung

Woensdag in het Italiaanse Madonna di Campiglia kon Marchant zijn stunt als vijfde op de slalom niet herhalen, maar skiede hij zich als 23ste toch weer mooi in de punten. In de wereldranking slalom van dit jaar schuift Marchant zo een plaatsje op naar de twaalfde stek. Oostenrijk kon zich ook niet herpakken in de slalom in Madonna di Campiglia: hun skiërs kwamen niet in de buurt van het podium, alleen Johannes Strolz kon nog een beetje de eer redden als tiende.