Oostendse topjockey overleden na dramatische val Bart Boterman

11u35

De 47-jarige jockey Anthony Deau uit Oostende is gisteren overleden aan zijn verwondingen na een dramatische valpartij zondag op de renbaan van Bergen in Henegouwen.

In de vijfde koers van de avond kwam zijn paard Tocantins in de laatste bocht ten val. Anthony Deau kwam aan hoge snelheid tegen de grond terecht en bleef roerloos liggen. Na een half uur ter plaatse te reanimeren en een ziekenhuisopname kon geen hulp meer baten. De man liep een hersenbloeding op. Anthony Deau, geboren in Frankrijk, was bekend een bekend figuur in de jockeywereld.