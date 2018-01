Oostende zet scheve situatie tegen Limburg United recht en kan zesde beker op rij winnen Redactie

28 januari 2018

22u47

Bron: Belga 4 Meer Sport In de terugwedstrijd van de halve finales van de beker van België heeft Oostende met 78-63 gewonnen van Limburg United. Daarmee is de affiche van de finale bekend: Oostende kan tegen Bergen een gooi doen naar een zesde beker op rij.

Door de verrassende nederlaag (77-72) in de heenwedstrijd moest Oostende met minstens zes punten verschil winnen van Limburg United om een plaatsje in de finale te bemachtigen. De Oostendenaren slaagden er in het eerste kwart meteen in een kloof van 6 punten op te bouwen. Aan de rust stond het 35-26 in de Versluys Dôme.

Jean Salumu (17 punten) en Loïc Schwartz (14 punten) waren de uitblinkers bij Oostende. Aan de overkant was Jonas Delalieux goed voor 16 punten.

Vorig jaar nog won Oostende voor de 18e keer op de Beker van België. De afgelopen vijf jaar was het telkens de kustploeg die de beker op zak stak.

Eerder op de dag plaatste Bergen zich al ten koste van Spirou Charleroi (66-72). Oostende en Bergen doen op 11 maart in Vorst Nationaal een gooi naar de Beker.