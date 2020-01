Oostende wint van Manresa en plaatst zich voor Champions League-play-offs ABD

29 januari 2020

00u34

Bron: Belga 0 Basketbal Oostende heeft dinsdag op de dertiende speeldag van de Champions League basketbal met 85-72 gewonnen van het Spaanse BAXI Manresa. De kustploeg is nu zeker van een plaats bij de laatste zestien. Antwerp, dat al uitgeschakeld was, verloor met 75-57 bij het Franse Pau-Lacq-Orthez.

Met zeven overwinningen is Oostende vierde in groep A, en kan het op de laatste speeldag niet meer worden bijgebeend. De landskampioen begon uitstekend met 27-18, maar in het tweede kwart plaatsten de Spanjaarden een 7-25 tussenspurt. De frustraties liepen hoog op, Oostende-coach Dario Gjergja werd weggestuurd met twee technische fouten.

In het derde kwart maakte de thuisploeg met 23-18 al een klein beetje achterstand goed, maar het verschil maakte ze in het laatste kwart: 28-11. Jean-Marc Mwema was in bloedvorm met 20 punten, waarvan 15 van achter de driepuntlijn. Volgende woensdag moet Oostende op de slotspeeldag naar het Poolse Cukier Torun.

Antwerp, vorig jaar nog derde in de Final Four, leed zijn negende nederlaag. Bij de rust stonden de Giants al 39-24 achter, daarna liep de voorsprong van de Fransen alleen maar verder op. Antwerp Giants is achtste en laatste in groep B. Volgende week ontvangt Antwerp het Israëlische Hapoel Jeruzalem.

