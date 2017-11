Oostende wint thriller tegen Poolse Zielona Gora in Champions League basket Redactie

23u22

Oostende heeft op de vijfde speeldag in groep D van de Champions League basketbal met 82-78 van de Poolse kampioen Zielona Gora gewonnen. Bij de rust stond het 40-33 voor de kustploeg, maar anderhalve minuut voor het einde hingen de bordjes weer gelijk.



In het slot kon Oostende het laken dan toch naar zich toe trekken. Het team van Dario Gjergja had drie van zijn vier eerdere wedstrijden verloren. Door deze zege schuift Oostende op van de zevende naar een gedeelde derde plaats, maar twee van de acht teams in groep D hebben nog een wedstrijd tegoed. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De nummers vijf en zes gaan door in de play-offs van de Europe Cup.



Tonye Jekiri en Chase Fieler waren de Oostendse uitblinkers met respectievelijk 12 punten en acht rebounds en 20 punten en vier rebounds. Op de volgende speeldag trekt Oostende op 14 november naar het Tsjechische Nymburk.

