Oostende wint opnieuw makkelijk van Aalstar en staat in zevende finale op rij DMM

03 juni 2018

BC Oostende heeft zich ten koste van Okapi Aalstar geplaatst voor de finale van de Euromillions Basket League. In de tweede halve finale (best of 3) won het overtuigend in Aalst met 64-80. De heenwedstrijd eindigde vrijdag op 82-60 in het voordeel van Oostende.

Aalstar kon tot bij de rust min of meer gelijke tred houden zondag, want het stond 40-42 na 20 minuten basketbal. Daarna maakte Oostende, dat voor een zevende landstitel op rij kan gaan, het verschil met een 16-25 kwart. De grootste uitblinker bij de kustploeg was Dusan Djordjevic met 19 punten en 6 assists. Bij Aalst was de Amerikaan Andrew Chrabascz de sterkhouder met 19 punten, 4 rebounds en 2 assists.

In de andere halve finale staat het 1-0 voor Antwerp Giants tegen Charleroi. Het werd zaterdag 90-80. De tweede wedstrijd is maandag. De eerste finalewedstrijd (best of 5) gaat door op 9 juni.