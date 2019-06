Oostende wint opnieuw in Antwerpen en kan het donderdag voor eigen publiek afmaken YP

12 juni 2019

00u12

Bron: Belga 1 Basketbal Ook de derde wedstrijd in de play-off-finale om de Belgische basketbaltitel is door de uitploeg gewonnen. In de Lotto Arena van Antwerpen trok Oostende met 57-60 aan het langste eind. Bij de rust stond Antwerp nog één puntje voor: 33-32.

Oostende staat nu 2-1 voor in de best of five. Vrijdag won het in Antwerpen met 67-73, maar zondag moest de titelverdediger in eigen zaal een 61-66 nederlaag slikken. Donderdag krijgt de kustploeg de kans om het voor eigen publiek af te maken. Lukt dat niet, volgt zaterdag nog een beslissende vijfde wedstrijd in Antwerpen.

Antwerp kwam dinsdag dicht bij de zege. Na een gelijkopgaande eerste helft (19-19 en 14-13) namen de Giants in het derde kwart (15-8) acht punten voorsprong (48-40). In het slotkwart (9-20) werden er dat tien (50-40, 52-42 en 54-44), maar dan ging Oostende stevig op het gaspedaal staan. In de slotminuut boog Oostende een 57-54 achterstand nog in winst om. Het dankte daarvoor in de eerste plaats Vincent Kesteloot. Die scoorde veertien punten in het laatste kwart, waarvan vijf in de laatste minuut. In totaal kwam Kesteloot aan 18 punten, daarmee was hij topscorer van de partij. Met elf rebounds, waarvan negen defensieve, leverde ook Chase Fieler een belangrijke bijdrage aan de zege. Bij Antwerp was Victor Sanders met 16 punten het best bij schot. In de slotseconden miste hij wel de driepunter die Antwerp een verlenging had opgeleverd.

Vorig jaar werd Oostende een negentiende keer landskampioen, een zevende keer op rij, door Antwerp in de finale met 3-0 te verslaan.