Oostende wint na verlenging van Bonn in Champions League basketbal Redactie

23u10

Bron: Belga 0 VDB Jean-Marc Mwema waagt zijn kans ondanks de storende Anthony Dileo . Meer Sport Op de achtste speeldag, de eerste van de terugronde, in groep D van de Champions League basketbal heeft Oostende na een verlenging met 86-84 gewonnen van het Duitse Bonn. Bij de rust leidde de kustploeg met 38-33. Na de reguliere speeltijd was het 70-70 gelijk.

Het eerste kwart was voor Bonn (17-21), maar in het tweede (21-12) stelde Oostende orde op zaken. Na het derde (17-22) was alles te herdoen. Beide team begonnen met 55 punten aan het slotkwart en daarin bleef het nagelbijten tot het einde. Achttien seconden voor het einde stonden de bezoekers 68-70 voor, maar Tonye Jekiri, in de partij goed voor negen rebounds, sleepte nog een verlenging uit de brand. Een minuut voor tijd kwam Oostende daarin 80-82 achter, Chase Fieler (2), Jean Salumnu (3) en Jekiri haalden alsnog de overwinning binnen. Salumnu had met 22 punten het grootste aandeel in de zege, maar de topscorer van de partij stond aan de overkant. Josh Mayo scoorde er 28.

Het Griekse Aris Saloniki ging daarnaast met 72-80 winnen bij het Poolse Zielona Gora. De andere twee wedstrijden in groep D worden morgen afgewerkt. Het Franse Nanterre ontvangt het Tsjechische Nymburk, het Italiaanse Avellino het Turkse Besiktas.

Op de eerste speeldag was Oostende al met 66-74 gaan winnen in Bonn. Na vier zeges en evenveel nederlagen is Oostende voorlopig tweede in zijn groep, maar na de wedstrijden van woensdag zakt het minstens naar de vierde plaats. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs. De nummers vijf en zes krijgen een ticket voor de achtste finales van de FIBA Europe Cup. Volgende week dinsdag trekt Oostende naar Istanboel voor zijn wedstrijd van de negende speeldag.

VDB

VDB

Meer over Oostende

sport

sportdiscipline

basketbal

Bonn