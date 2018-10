Oostende wint Clasico in Charleroi nipt in basketbal Redactie

12 oktober 2018

23u45

Bron: Belga 1 Meer Sport Op de derde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft landskampioen Oostende vanavond een nipte 64-65 zege geboekt op het parket van Charleroi. Ook bij de rust stonden de bezoekers één puntje voor (29-30).

In het vierde kwart kwamen de Carolo's van Brian Lynch 55-48 voor en zes minuten voor tijd was het nog 59-53. Met nog 31 seconden op de klok legde Dusan Djordjevic met een driepunter de eindstand vast. Vier seconden voor het tijd kreeg Rasko Katic nog de kans om de winst binnen te halen, maar zijn lay-up ging naast. Marin Maric was met 25 punten de topscorer van de partij, voor Charleroi was Dario Hunt met 15 punten het best bij schot.

Oostende is na drie wedstrijden nog ongeslagen en deelt de leiding met Bergen, dat donderdag al met 78-92 ging winnen in Luik. Morgen staan nog Aalstar-Brussels en Mechelen-Limburg United op het programma. Antwerp en Leuven vechten hun duel van de derde speeldag pas in maart uit.