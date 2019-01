Oostende voorbij Charleroi naar 29ste bekerfinale



27 januari 2019

22u33

Oostende heeft zich ten koste van Charleroi voor de finale van de Beker van België basketbal geplaatst. De landskampioen en bekerhouder had vrijdag de heenwedstrijd al met 83-78 gewonnen en ging ook in Henegouwen met de zege aan de haal: 66-78.

Bij de pauze stond Oostende nog 38-31 in het krijt en was het virtueel uitgeschakeld. Na het derde kwart had Oostende orde op zaken gesteld (51-52) en in het slotkwart (15-26) drukte de kustploeg nog eens stevig door. Geen van de Oostendenaars kwam in de buurt van de 22 punten van Matt Mobley, maar de competitieleider leverde wel een collectief sterke prestatie, met vijf spelers die minstens tien punten scoorden: Marin Maric (14), Dusan Djordjevic en T.J. Williams (13), Nemanja Djurisic (11) en Chase Fieler (10).

Het wordt al de 29e bekerfinale voor Oostende. Zondag 10 maart kan het de beker een twintigste keer winnen en een zevende keer op rij. Tegenstander is dan Antwerp, dat Brussels eenvoudig uitschakelde (74-36 en 63-94). Antwerp gaat in zijn elfde finale voor een zesde beker, de eerste sinds 2007.

