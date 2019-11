Oostende verliest op bezoek bij Turkse leider in Champions League basket Redactie

13 november 2019

20u22

Bron: Belga 0 Meer sport Oostende heeft woensdag met 72-66 verloren van Türk Telekom uit Ankara, de leider in groep A van de Champions League basketbal. Het was de derde nederlaag voor Oostende, dat ook al twee keer won.

Het eerste kwart was met 13-15 in het voordeel van Oostende gelijkopgaand, in het tweede kwart liepen de Kustboys van coach Dario Gjergja uit tot 26-34. De bezoekers leken even op een vlotte zege af te stevenen, maar dat was buiten de Turken in de tweede helft gerekend. In het derde kwart plaatste Türk Telekom een 26-17 tussenspurtje, ook in de laatste tien minuten waren de Turken met 20-15 de betere.

Uitblinker bij de Turken was Kyle Wiltjer met 33 punten en 10 rebounds. Bij Oostende liet vooral Loic Schwartz zich opmerken met 15 punten en 5 rebounds. Voorlopig blijft Oostende vierde in groep A van de Champions League, maar verschillende concurrenten hebben nog een wedstrijd tegoed. De top vier in elke groep plaatst zich voor de play-offs.

Charleroi krijgt pandoering in Turkije en moet koppositie afstaan in FIBA Europe Cup

Spirou Charleroi heeft op de vierde speeldag van de FIBA Europe Cup basketbal met 92-54 verloren bij het Turkse Pinar Karsiyaka. Charleroi verloor eerder enkel van Brussels, dat eveneens in groep E uitkomt, maar moet door deze tweede nederlaag de leiding afstaan aan Karsiyaka.

De Carolo’s begonnen zwak aan de partij en stonden na een kwart al 25-14 in het krijt. Bij de rust liep dat op tot 47-31. In het derde kwart zakte Charleroi helemaal in: 24-10. In de laatste tien minuten liep Karsiyaka nog verder uit.

Uitblinker bij de Turken werd David Kennedy met 15 punten, 7 rebounds en 4 assists. Bij Spirou probeerde Khalid Boukichou de schade te beperken, en was goed voor 20 punten en 11 assists. Charleroi is nu tweede in groep E. De top twee in elke groep stoot door naar de tweede ronde.