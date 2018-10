Oostende verliest Champions League-opener van Patras Redactie

10 oktober 2018

23u27

Oostende verliest openingsduel van Patras

Oostende heeft vanavond in eigen huis zijn eerste wedstrijd in groep D van de Champions League basket met 84-93 (rust: 43-53) verloren van het Griekse Promitheas Patras.

Bij de kustploeg was Nemanja Djurisic met twintig punten de beste schutter. Bij de Grieken liet Rion Brown 21 punten noteren. Dinsdag wacht voor de Oostendenaren de verplaatsing naar het Italiaanse Bologna.

De Belgische landskampioen zit in een van de vier groepen met daarin acht ploegen. De top vier plaatst zich voor de volgende ronde, de nummers vijf en zes van elke poule mogen naar de FIBA Europe Cup.

Naast Oostende, Patras en Bologna zitten in groep D ook nog Straatsburg (Fra), Besiktas (Tur), Bayreuth (Dui), Olimpja (Sln) en Klaipeda (Lit).

Tweede zege voor Sam Van Rossom met Valencia in EuroCup basket

Valencia heeft vandaag met 67-72 (rust: 38-31) gewonnen bij het Turkse Ankara op de tweede speeldag van de ULEB EuroCup basketbal. Onze landgenoot Sam Van Rossom speelde 31 minuten mee voor de Spanjaarden.

Van Rossom speelde een sterke wedstrijd en maakte 8 punten, was goed voor 5 rebounds, 4 steals en vooral 12 assists. Voor Valencia is het al de tweede zege in groep C, nadat er vorige week vlot met 84-62 van het Franse ASVEL Villeurbanne werd gewonnen. Op de derde speeldag, op 17 oktober, krijgt Valencia Partizan Belgrado over de vloer.

Luik krijgt thuis stevige oplawaai van Nantes in heenwedstrijd barrages EuroCup

De Liège Panthers hebben in eigen huis in Sart-Tilmant met 56-75 verloren in de heenwedstrijd van de barrages voor de FIBA EuroCup basketbal bij de vrouwen. De kwalificatie wordt zo een lastige klus.

Enkele speelsters van Pierre Cornia (tevens assistent bij de Belgian Cats) lieten zich wel opmerken, zoals Jaleesa Maes met 20 punten of Laura Henket met 15 punten en 6 rebounds, maar dat volstond niet om in de buurt te komen van een overwinning. Aan de overkant maakte de Amerikaanse Shaqwedia Wallace, die vorig seizoen nog voor Waregem uitkwam, liefst 28 punten.

De terugwedstrijd in Nantes vindt volgende week woensdag plaats, de winnaar stoot door naar de poulefase. Namen verloor dinsdag al met zware 92-50 cijfers bij het Baskische Bizkaia Guernika, Sint-Katelijne-Waver is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.