Oostende treft Groningen in achtste finales FIBA Europe Cup

07 februari 2019

19u20

Oostende neemt het op tegen Groningen in de achtste finales van de FIBA Europe Cup basketbal. Daarmee staan de Belgische en Nederlandse landskampioen tegenover elkaar. Dat bleek na de in München uitgevoerde loting.

De heenmatch wordt op 6 maart gespeeld in Oostende. De return is een week later voorzien in Groningen. De Nederlanders werden derde in de tweede groepsfase van de FIBA Europe Cup, achter Sassari en Varese. In de kwartfinales wacht een duel met datzelfde Varese (met Jean Salumu) of Pristina (met Khalid Boukichou).

Oostende gaf woensdag zijn ticket voor de achtste finales van de Champions League uit handen door na een verlenging met 94-100 te verliezen van Straatsburg. De kustploeg werd zo zesde in zijn poule, enkel de top vier stootte door. Voor de troepen van Dario Gjergja was er het vangnet van de FIBA Europe Cup.

De Antwerp Giants schaarden zich wel bij de laatste zestien op het kampioenenbal. Morgen is de tegenstander van het team van Roel Moors bekend. De loting vindt plaats vanaf 12u.