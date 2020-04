Oostende-topman Johan Vande Lanotte: “Zelfs hervatting in september lijkt me niet evident”



Raf Bastiaenssen

01 april 2020

05u45 0 Basketbal Dat de coronacrisis het Belgisch basketbal zal treffen, dat kan hij alleen maar bevestigen. Maar verder predikt Johan Vande Lanotte voorzichtigheid. “Niemand weet hoe dit zal evolueren”, zegt de topman van Oostende.

Het Belgisch basketbal kreunt: elke club maakt twijfelend haar bilan op na de bruuske competitiestop en met een verontrustende periode van zes maanden zonder wedstrijden in het verschiet.

“De gevolgen zijn nog niet ten volle duidelijk, maar de gemiste inkomsten zetten de clubs budgettair onder druk, dat is een vaststelling. De spelers werden op technische werkloosheid gezet, dat drukt wel de uitgaven, maar de inkomsten vallen ook stil. Geen ticketing, geen matchsponsors. Komt daarbij dat sponsors vaak werken met een gespreide betaling en er dus nog facturen openstaan. Wat komt er nog binnen, wat niet? Daar proberen we nu zicht op te krijgen.”

Het lijkt het best om dat nieuwe seizoen met de nodige behoedzaamheid te benaderen?

“Ik hoor bij velen dat dit een tijdelijke situatie is, dat het zich in september normaliseert. Maar is dat ook zo? Kunnen we in september sowieso hervatten? Ik hoor viroloog Van Ranst zeggen dat de sportieve en culturele manifestaties als laatste zullen hervat worden. Logisch ook, er zijn maatschappelijk grotere problemen op te lossen. Een vervroegde competitiestart in september is geen evidentie, lijkt me. Dat risico bestaat.”

Binnen de Liga denkt men luidop aan een start op 4 september en verder aan een lange(re) competitie met de herinvoering van de dubbele competitieronde.

«Veel clubs redeneren: laat ons meer wedstrijden spelen om zo de geleden verliezen deels goed te maken. Ik begrijp de logica, maar is een langere competitie haalbaar? Of moeten we net rekening houden met een kortere? Wat zal er toegelaten zijn als we na oktober/november de wintermaanden ingaan zonder vaccin? Moet je dan de optie om een competitiedeel zonder publiek af te werken ook voor ogen houden? Het is goed dat er nu verschillende denkpistes worden uitgewerkt, maar kan je nu al een speelformule vastleggen? Daar stel ik me vragen bij.»

En wat met de economische gevolgen?

“Zoals de bankencrisis tien jaar geleden, zal ook deze crisis nazinderen in het Belgisch basketbal. De spelerslonen zullen naar beneden gaan, er zal minder verdiend worden. En dat zal onze aantrekkelijkheid bij buitenlandse spelers verminderen.”

Een onzekere hervatting en onzekere budgettaire middelen: wat maakt dat voor team­samenstelling en rekrutering?

«Die zullen sowieso rustig aan verlopen. Het Belgische deel willen we al invullen, voor het buitenlandse blijft het bij ‘uitkijken naar’. Onze keuze voor onze eigen talenten uit de Talent Factory vorig seizoen geeft ons nu een voordeel. Van der Vuurst, Buysse en Buysschaert: jong, betaalbaar en kwaliteit. En ook Sylla blijft als hij niet naar de NBA overstapt. En normaal keert Tim Lambrecht terug. Desiron en Schwartz zijn dan weer eindecontract, met hen willen we nog praten.”

