Oostende te sterk voor Antwerp in basketbaltopper

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport In de topper van de negende speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling bleek leider Oostende ook voor Antwerp een maatje te groot. De landskampioen won met 77-65. Bij de rust stond de kustploeg 45-37 voor.

De Giants begonnen nochtans het best aan de partij. Ze stonde 16-22 voor na het eerste kwart, maar in het tweede kwart zette Oostende de puntjes op de i (29-15). En ook het derde (16-13) en vierde (16-15) kwart waren voor de thuisploeg. Mike Myers was met 17 punten de topscorer van de partij en ook Chase Fieler (16 ptn, 6 rbds) en Jean Salamu (14) leverden een aardige bijdrage aan de zege.

Met het maximum van 18 punten heeft Oostende drie punten voor op Bergen, dat met 79-83 ging winnen in Willebroek, en op Aalstar, dat in Charleroi een 77-54 nederlaag leed. Antwerp is na de tweede nederlaag van het seizoen met 12 punten pas zesde, maar heeft wel nog twee inhaalwedstrijden te goed.

Onderaan boekte Leuven de eerste zege van het seizoen: 81-77 tegen Brussels. De Vlaams-Brabanders gaven zo de rode lantaarn door aan de hoofdstedelingen. Vrijdag al won Luik met 94-89 van Limburg United.

