Oostende strandt in achtste finales van FIBA Europe Cup Redactie

15 maart 2018

00u02

Bron: Belga 0

Oostende werd uitgeschakeld in de achtste finales van de FIBA Europe Cup. In zijn terugwedstrijd leed de Belgische kampioen een zware 90-63 nederlaag bij het Montenegrijnse Mornar Bar. Na het eerste kwart was het al 24-14 en ook bij de rust was het verschil tien punten (43-33). De heenwedstrijd had Oostende vorige week nog met 84-71 gewonnen.

Vincent Kesteloot was met 14 punten het best bij schot bij Oostende en kon daarmee niet opboksen tegen de topscorers van Bar. Nemanja Vranjes nette 29 punten, Derek Needham 24.

In de kwartfinales treft Mornar Bar het Nederlandse Groningen.