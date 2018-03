Oostende stapje dichter bij kwartfinales Europe Cup basketbal Redactie

07 maart 2018

23u07

Bron: Belga 1 Meer Sport Oostende heeft vanavond de heenwedstrijd van de 1/8 finales van de Europe Cup basket met 84-71 (ruststand 40-37) gewonnen van het Montenegrijnse Mornar Bar. De kustploeg doet zo een goede zaak met het oog op kwalificatie voor de kwartfinales.

Mike Myers was de uitblinker bij de zesvoudig Belgisch kampioen. De Amerikaanse center was goed voor 17 punten en 8 rebounds.

Oostende, dat na een zesde plaats in de groepsfases van de Champions League in de Europe cup werd heropgevist, is de enige Belgische club die dit seizoen nog Europees actief is.



De kustploeg reist op 14 maart naar Montenegro voor de terugwedstrijd. Bij winst wacht Oostende in de kwartfinale een duel met de winnaar van de ontmoeting tussen het Roemeense Cluj-Napoca en het Nederlandse Donar Groningen.