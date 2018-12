Oostende smeert leider Bologna in Champions League basket tweede nederlaag aan GVS

19 december 2018

23u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Landskampioen Oostende heeft op de negende speeldag van de Champions League basketbal de zege thuisgehouden tegen Virtus Bologna (77-76). Nemanja Djurisic was de ster van de avond bij de thuisploeg met negentien punten en zes rebounds.

In de andere wedstrijd in groep D won het Franse Strasbourg met 76-84 bij het Duitse Bayreuth. Oostende is na negen speeldagen zevende met dertien punten. Het telt daarmee echter evenveel punten als nummer vier Besiktas. Bologna blijft leider met zestien eenheden.

Gisteren al wonnen de Antwerp Giants in eigen huis van het Spaanse Fuenlabrada (102-78). De Giants bezetten de vierde plaats in groep C.

De eerste vier teams van alle vier de groepen stoten na veertien speeldagen door naar de achtste finales. Nummers vijf en zes worden opgevangen door het vangnet van de FIBA Europe Cup.