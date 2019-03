Oostende plaatst zich na zege tegen Groningen voor kwartfinales FIBA Europe Cup Redactie

Oostende heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de FIBA Europe Cup basketbal. De kustploeg klopte in de eigen Versluys Arena het Nederlandse Groningen met 88-80 (rust: 43-41). De heenwedstrijd van de achtste finales in Groningen eindigde vorige week op een 66-66 gelijkspel.

Oostende kende in het tweede kwart even een dipje, maar toonde zich voor het overige sterker dan de Nederlanders. Elias Lasisi, TJ Williams en Vincent Kesteloot lieten zich opmerken met vijftien punten.

Voor Oostende wacht in de kwartfinales een confrontatie met het Italiaanse Varese. Het team van Jean Salumu klopte in de return het Kosovaarse Pristina, met Khalid Boukichou, met 100-84. Varese won de heenwedstrijd ook al met 77-80. Zowel Salumu als Boukichou speelden in een recent verleden nog bij de kustploeg.