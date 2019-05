Oostende opent play-offs met thuiszege in halve finale tegen Limburg DMM

30 mei 2019

23u13

Bron: Belga 2 Basketbal BC Oostende heeft in de halve finales van de play-offs zijn eerste wedstrijd tegen Limburg United gewonnen. In de Versluys Arena hielden de bezoekers gelijke tred in de eerste helft, maar na de rust maakte Oostende het verschil. De titelverdediger won met 84-73 (rust: 42-41) en kan zich zaterdag in Hasselt al plaatsen voor de finale.

Limburg United verraste in de kwartfinales Charleroi door de reeks met 2-0 te winnen. Ook in Oostende begonnen de troepen van Brian Lynch uitstekend. Onder impuls van Carrington en Mukubu, die eindigden met respectievelijk 25 punten en 12 punten, hielden de Limburgers in het eerste en tweede kwart gelijke tred met Oostende. De titelverdediger rekende vooral op Angola en Thompson, samen goed voor de eerste 15 punten van Oostende.

Pas na de rust schakelde de thuisploeg een versnelling hoger. Oostende viel agressief de korf aan, zette Limburg defensief meteen vast en liep in een mum van tijd uit van 42-43 naar 55-43. De thuisploeg stond na het derde kwart (65-58) negen punten voor. Limburg klampte in het vierde kwart opnieuw aan, maar herstelde niet meer van de klap. Lasisi (14 ptn), Angola (14 ptn) en Thompson (12 ptn, 6 rebounds) waren onder het goedkeurende oog van kersvers informateur Johan Vande Lanotte (SP.A) de uitblinkers bij Oostende.

De ploeg van Dario Gjergja gaat op zoek naar de achtste finale op rij. Oostende kan daar zaterdag al zekerheid over hebben, als de tweede match tegen Limburg gewonnen wordt op het Hasseltse parket. In de andere halve finale neemt Antwerp het op tegen Brussels. Hun eerste ontmoeting vindt morgenavond plaats in de Lotto Arena (20u30).