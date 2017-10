Oostende opent Champions League met knappe uitzege XC

Bron: Belga 0 Twitter BC Oostende Meer Sport Basketbalclub Oostende heeft met 66-74 gewonnen bij het Duitse Bonn in zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League.

Na een aarzelende start van beide teams kreeg de Belgische kampioen het heft in handen. Oostende liep uit tot 0-12 en 2-16. Bij de rust leidde het team van coach Dario Gjergja met 25-40. De kustploeg leek zijn schaapjes op het droge te hebben, maar in het vierde kwart verkleinden de Duitsers de kloof tot vier punten (52-56). Toch hield Oostende stand.



Bij Oostende liet Tonye Jekiri van zich spreken met 20 punten en acht rebounds. Aanvoerder Dusan Djordjevic was goed voor 17 punten. Malcolm Hill gooide voor Bonn 28 punten door de korf.



Vorig seizoen schopten Oostende en Bonn het tot in de halve finales van de FIBA Europe Cup.



Oostende is rechtstreeks geplaatst voor de poules van de Champions League. In groep D wachten verder nog duels met Avellino (Ita), Besiktas (Tur), Zielona Gora (Pol), Nymburk (Tsj), Aris Saloniki (Gri) en Nanterre (Fra). Volgende week dinsdag ontvangt Oostende Besiktas op de tweede speeldag. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs. De nummers vijf en zes krijgen een ticket voor de achtste finales van de FIBA Europe Cup.



Oostende is de enige Belgische vertegenwoordiger in de Champions League. Brussels en Antwerp Giants sneuvelden in de laatste voorronde, ze werden opgevist in de FIBA Europe Cup.

