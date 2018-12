Oostende, na verlenging tegen Aalstar, en Brussels bereiken halve finales Beker van België basketbal XC

09 december 2018

17u46

Bron: Belga 0 Meer Sport Oostende, met heel wat moeite, en Brussels hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België basketbal voor mannenteams.

Bekerhouder en landskampioen Oostende verdedigde een voorsprong van drie punten na de heenmatch, die op 80-83 was geëindigd in Het Forum. Voor eigen publiek ging de kustploeg goed van start, met een 19-14 stand na het eerste quarter. Het tweede quarter werd echter gedomineerd door de bezoekers: 14-25. Bij de rust stond het 33-39, waardoor Oostende nog vol aan de bak moest. Met nog een halve minuut te gaan, leidde Aalstar met 81-86. Djurisic sleepte met een lay-up een verlenging uit de brand. In de overtime wist Oostende de achterstand te herleiden tot één punt: 96-97. In de halve finales neemt Oostende het op tegen Charleroi, dat Bergen uitschakelde.

Limburg United ging in de heenwedstrijd thuis met 80-93 onderuit tegen Brussels en stond dan ook voor een zware opgave. In Neder-Over-Heembeek gaf het scorebord bij de rust 42-38 in het voordeel van Brussels aan. De eindsprint in het vierde quarter van de bezoekers (16-29) kwam te laat, beide teams verlieten het parket bij 81-90. Brussels staat bij de laatste vier tegenover de Leuven Bears of de Antwerp Giants. De Leuven Bears wonnen het heenduel vrijdag verrassend met 79-69, donderdag staat de return op het programma.

Terugwedstrijden kwartfinales:

Zaterdag:

Bergen - (+) Charleroi 54-75

(heen: 67-85)

Zondag:

(+) Brussels - Limburg United 81-90

(heen: 93-80)

(+) Oostende - Aalstar 96-97 n.v.

(heen: 83-80)

Donderdag 13 decmber (20u):

Antwerp Giants - Leuven

(heen: 69-79)

FILOU Oostende(@ FILOU_Oostende)