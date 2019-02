Oostende na 94-100-nederlaag tegen Straatsburg uitgeschakeld in Champions League basket YP

06 februari 2019

21u44

Bron: Belga 0 Meer Sport Oostende heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Champions League basketbal. In zijn laatste groepswedstrijd, een rechtstreeks duel om een plaats bij de top vier in groep D, moest de Belgische kampioen vanavond na een verlenging een 94-100 nederlaag incasseren tegen het Franse Straatsburg.

Bij de rust stond Oostende 36-40 achter en na het derde kwart was dat tot 55-61 opgelopen. In het vierde kwart speelde Oostende een versnelling hoger en werd de zes punten achterstand in een voorsprong van zes punten omgebogen (79-73). Op zeven seconden van de buzzer was het nog 83-80, maar met een driepunter sleepte Quentin Serron alsnog een verlenging uit de brand voor de Fransen. In die verlenging nam Straatsburg meteen het voortouw en had Oostende geen antwoord meer in huis. De 21 punten van Chase Fieler, 20 van Nemanja Djurisic en het perfecte rapport van Dusan Djordjevic (4/4 2pts, 1/1 3pts voor 13 punten) mochten niet baten.

Als zesde in de groep komt Oostende in de achtste finales van de Europe Cup terecht. Antwerp gaat wel nog door in de Champions League. De Giants verzekerden zich op de voorlaatste speeldag al van een plaats bij de eerste vier in groep C.