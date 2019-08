Oostende moet door besparingen afscheid nemen van sportief manager Philip Debaere DMM

01 augustus 2019

12u41

Bron: Belga 4 Basketbal Kampioen Filou Oostende heeft afscheid genomen van sportief manager Philip Debaere. De Bruggeling was 21 jaar in dienst van de kustploeg, zeven jaar als speler en de voorbije veertien jaar als sportief eindverantwoordelijke.

In die laatste veertien seizoenen pakte Oostende liefst tien landstitels. De voorbije acht jaar waren de West-Vlamingen zelfs ongeslagen.

“Philip heeft de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld in de sportieve successen, de samenstelling van de ploeg en de professionele omkadering van de club”, liet Oostende in een persbericht weten.

“We willen Philip hartelijk danken voor de inzet van de voorbije jaren. Philip heeft zijn job altijd met veel toewijding uitgevoerd en daarmee een cruciale bijdrage geleverd in het succes van onze club”, aldus voorzitter Johan Verborgh.

“Om onze club financieel gezond te houden, moeten soms pijnlijke beslissingen genomen worden. Daarom nemen we vandaag in goede verstandhouding afscheid van Philip. We zullen Philip als basketballiefhebber met veel plezier blijven ontvangen op onze club.”

De taken en verantwoordelijkheden van Philip zullen integraal worden overgenomen door algemeen directeur Marie De Clerck en haar team.