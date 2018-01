Oostende lijdt zware nederlaag in Polen in Champions League basket LPB

23 januari 2018

21u30

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de twaalfde speeldag in de Champions League basketbal heeft Oostende een zware nederlaag geleden in Polen. Op het parket van Zielona Gora ging de landskampioen met 98-68 onderuit.

Oostende begon nog goed en had na het eerste kwart een 14-17 voorsprong, maar stond bij de rust 47-38 in het krijt. In het derde (18-13) en vooral het vierde kwart (33-17) werd het verschil nog groter. Vladimir Dragicevic had met 24 punten en 12 rebounds een groot aandeel in de thuiszege, terwijl bij Oostende alleen Jean-Marc Mwema (13) en Jean Salumu (11) boven de tien punten uitkwamen.

Met vijf zeges en zeven nederlagen staat Oostende op de zesde plaats in groep D, op gelijke hoogte van de nummers vier en vijf: Zielona Gora en het Italiaanse Avellino. De eerste vier van de groep gaan door naar de tweede ronde, de vijfde en de zesde worden opgevist in de FIBA Europe Cup. Volgende week woensdag ontvangt Oostende het Tsjechische Nymburk, voorlopig groepsleider, op de voorlaatste speeldag.

Zielona Gora (Pol) - Oostende (Bel) 98-68 (47-38)

Kwarts: 14-17, 33-21, 18-13, 33-17

Oostende (13/28 2pts, 9/23 3pts, 15 vrijworpen, 23 rebounds): Lambrecht, Lasisi 5, Schwartz 9, Buza, Mwema 13, Salumu 11, Myers 7, Djordjevic 8, Kuridza 6, Kesteloot 2, Jekiri 7 (9 rbds).