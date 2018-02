Oostende lijdt nederlaag tegen Nymburk in Champions League basketbal



31 januari 2018

Op de dertiende speeldag in de Champions League basketbal heeft Oostende vandaag een 73-79 nederlaag geleden tegen het Tsjechische Nymburk. bij de rust stond de Belgische kampioen 37-44 in het krijt.

Nymburk maakte het verschil meteen in het eerste kwart (14-26). In het tweede (23-18) kon Oostende wat van de achterstand afdoen, maar in het derde (10-16) liep de schade opnieuw tot twaalf punten op. Het slotkwart (26-20) was weer voor Oostende, maar de bezoekers lieten zich niet meer verontrusten. Met Jean Salumu (17 punten) had de thuisploeg de topscorer van de partij in de rangen.

Met vijf zeges en acht nederlagen is Oostende zesde in groep D. De eerste vier gaan door naar de tweede ronde, de vijfde en zesde worden in de FIBA Europe Cup opgevist.

Bergen wint van Cluj en blijft in de running voor achtste finales

Bergen heeft vandaag met 77-80 (rust: 36-42) gewonnen bij het Roemeense Cluj-Napoca op de vijfde speeldag van de tweede ronde in de FIBA Europe Cup basketbal. De Henegouwers mogen daardoor nog steeds hopen op een ticket voor de achtste finales.

Bergen kende een uitstekend eerste kwart: 15-28. Daarna ging het echter bergafwaarts in het tweede (21-14) en derde (23-14) kwart. In het slot (16-24) werd Bergen opnieuw wakker. Garlon Green gooide 21 punten door de korf voor het team van Daniel Goethals, dat zich zondag plaatste voor de finale van de Beker van België. Thuis ging Bergen met 81-85 onderuit tegen Cluj-Napoca.



In de stand delen het Nederlandse Donar Groningen en het Cypriotische Keravnos de leiding met drie zeges en twee nederlagen. Daarna volgen Cluj en Bergen met twee gewonnen en drie verloren matchen. Gisteren ging Groningen met 74-72 onderuit bij Keravnos. De eerste twee teams van elke groep plaatsen zich voor de achtste finales, waar ze de nummers vijf en zes uit de Champions League-groepen treffen.



Op de slotspeeldag trekt Bergen volgende week dinsdag naar Groningen. Die wedstrijd moet het winnen om nog aanspraak te maken op de achtste finales.

