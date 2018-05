Oostende lijdt in Limburg vierde seizoensnederlaag Redactie

04 mei 2018

23u54

Bron: Belga 0 Meer Sport Competitieleider Oostende heeft vanavond een vierde nederlaag van het seizoen geleden. Op de 31e speeldag ging de landskampioen met 80-65 onderuit op het parket van Limburg United. Bij de rust stond de thuisploeg 49-34 voor.

Na het eerste kwart stond Oostende nog nipt voor (23-24), maar in het tweede ging het licht uit bij de bezoekers (26-10). In het derde en vierde kwart hielden de teams elkaar opnieuw in evenwicht (19-18 en 12-13). Marcelle Harris en Tate Unruh scoorden allebei 15 punten voor Limburg en Travis Releford, Yannick Desiron en Lorenzo Giancaterino droegen met elk 11 punten hun steentje bij. Jean Salumu was met 16 punten de topscorer de partij, maar stond desondanks in het verliezende kamp.

Ook de anderen wedstrijden draaiden op een zege voor de thuisploeg uit. Aalstar won met 109-74 van Willebroek, Antwerp met 92-70 van Luik, Charleroi met 84-63 van Leuven en Brussels met 78-64 van Bergen.

In de stand gaat Oostende met 58 punten nog altijd stevig aan de leiding, voor Antwerp en Charleroi (53), Aalstar (51), Bergen (46), Limburg (45), Willebroek (44), Brussels (41), Luik en Leuven (37).

Alle uitploegen van vandaag krijgen heel snel kans op revanche. De 32e speeldag start morgen al met Willebroek-Aalstar en Bergen-Brussels. Zondag staan Leuven-Charleroi, Luik-Antwerp en Oostende-Limburg United op het programma.

Meer over Antwerp

Aalstar

Oostende

sport

sportdiscipline

basketbal

Leuven

Limburg