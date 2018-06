Oostende laat weinig heel van Aalstar in eerste halve finale TLB

01 juni 2018

22u52

Bron: Belga 0 Meer Sport BC Oostende heeft met ruime marge zijn eerste halve finale (best of 3) van de EuroMillions Basket League tegen Okapi Aalstar gewonnen. Het werd 82-60 aan de kust.

Oostende sloot de reguliere competitie als eerste af, Aalstar was vierde. Dat was er vrijdag ook aan te merken. Het was niet één speler die uitblonk bij Oostende - niemand scoorde namelijk meer dan tien punten - maar vooral een indrukwekkend collectief. Als er toch een man van de match moet worden aangeduid, dan was het de Nigeriaanse center Tonye Jekiri. Hij was goed voor tien punten en vooral twaalf rebounds. Bij Aalst was Vernon Taylor topschutter met elf punten.

De volgende wedstrijden zijn op zondag 3 juni en indien nodig op dinsdag 5 juni. Oostende haalde de afgelopen zes seizoenen al de Belgische titel binnen. In de andere halve finale treffen Antwerp Giants en Charleroi mekaar. Ze spelen op zaterdag 2 juni, maandag 4 juni en indien nodig op woensdag 6 juni.