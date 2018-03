Oostende klopt Bergen in extremis in basketbal, Luik verliest alweer Redactie

03 maart 2018

23u36

Bron: Belga 0 Meer Sport Oostende heeft vanavond op de twintigste speeldag van de Euromillions Basket League Bergen geklopt met 78-80

Het is voor Oostende de twintigste overwinning in evenveel wedstrijden. Volgende week kijken beide teams elkaar opnieuw in de ogen in de finale van de Beker van België.



Antwerp, dat Limburg United klopte met 76-52, blijft tweede. Aalst volgt op stek drie. De Oost-Vlamingen rekenden af met Luik in 98-85. Voor de Luikenaars is het al de negende nederlaag op zij. Willebroek ging tot slot in Leuven winnen met 63-77.

Zondag sluiten Charleroi en Brussels in de hoofdstad de twintigste speeldag af.