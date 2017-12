Oostende kan leider Besiktas niet verrassen in Champions League basketbal Redactie

21u12

Bron: Belga 0 VDB Vincent Kesteloot (archiefbeeld) was topschutter bij Oostende. Meer Sport Oostende heeft vandaag op de negende speeldag in groep D van de Champions League basketbal niet voor een stunt kunnen zorgen. Het Belgische team verloor na een mindere eerste periode bij de Turkse leider Besiktas met 87-77 (rust: 49-33).

Oostende moest na het eerste kwart (24-15) achtervolgen, en kon ook in het tweede kwart het tij (25-18) niet keren. De West-Vlamingen rechtten in kwart drie dan toch hun rug (21-24), maar onvoldoende om de Turken te verontrusten. Ook het vierde kwart schreef Oostende op zijn naam (17-20), al kwam de thuisoverwinning niet meer in gevaar.

Vincent Kesteloot was met negentien treffers de meest productieve speler bij de bezoekers. Oostende had ook al in oktober de heenmatch in België met zware 49-77 cijfers verloren.

Besiktas voert de stand aan met zeven zeges in negen partijen. Oostende blijft hangen op plaats zes (op acht teams). De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs. De nummers vijf en zes krijgen een ticket voor de achtste finales van de FIBA Europe Cup.

Op de volgende speeldag, die op woensdag 10 januari op de agenda staat, ontvangt Oostende aan de Belgische kust het Italiaanse Sidigas Avellino.

Nymburk en Bonn winnen, ook Gillet en Chalon zegevieren

In groep D van de Champions League basketbal, de poule van Oostende, hebben het Tsjechische Nymburk en het Duitse Bonn zeges gepakt tegen respectievelijk het Griekse Aris Saloniki (65-71) en het Poolse Zielona (72-58). Pierre-Antoine Gillet kwam in actie bij het Franse Chalon, dat won bij het Italiaanse Capo d'Orlando (69-79).

De laatste wedstrijd van de negende speeldag in groep D vindt woensdagavond (om 20u30) plaats. Dan neemt het Italiaanse Avellino het op tegen het Franse Nanterre. Oostende staat in de tussenstand voorlopig vierde, maar zou na de match van woensdag nog kunnen terugzakken naar de zesde stek. Enkel de vier eerste teams plaatsen zich voor de achtste finales.

In groep B stond Pierre-Antoine Gillet 18 minuten op het terrein bij Elan Chalon. De 26-jarige Gillet scoorde zes punten, nam acht rebounds en leverde drie assists af. De Fransen staan eveneens vierde in hun poule.

Lojeski en Panathinaikos triomferen, Van Rossom (Valencia) verliest bij Real Madrid in EuroLeague

Matt Lojeski heeft met Panathinaikos kunnen zegevieren op de dertiende speeldag van de EuroLeague basketbal. De Grieken wonnen met 89-76 van het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Sam Van Rossom ging intussen met Valencia onderuit bij Real Madrid (91-72).

Lojeski stond 25 minuten op het parket en scoorde drie keer. Hij pakte ook drie rebounds, leverde één asisst af en zorgde voor twee intercepties. Panathinaikos blijft vierde met negen zeges en vier nederlagen.

Van Rossom van zijn kant scoorde acht punten in 18 minuten. Hij leverde ook vier assists af en zorgde voor één interceptie. Hij leed ook vier keer balverlies. Voor Real Madrid is het de zevende zege in dertien ontmoetingen. Het staat daarmee zevende. Valencia is laatste met drie zeges en tien nederlagen.

De acht beste teams van het reguliere seizoen stoten door naar de kwartfinales, gespeeld in een best-of-five-systeem.